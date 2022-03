The Green Mountain

Der Markt für Fleisch-Alternativen ist um einen Teilnehmer reicher: "The Green Mountain" aus der Schweiz ist seit Jahresbeginn auch in Österreich erhältlich. Werner Ott, Leiter des Start-ups, spricht im CASH-Interview über lokale Geschmäcker, die richtigen Zutaten und das Zusammenspiel zwischen Gastronomie und LEH.

CASH: Herr Ott, "The Green Mountain" ist seit Anfang des Jahres in Österreich erhältlich. Fassen Sie uns doch bitte kurz die Geschichte des Unternehmens zusammen.

We