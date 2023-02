Taylor Wessing

Martin Eckel ist Partner bei der Rechtsberatung Taylor Wessing und spezialisiert auf Compliance und Whistleblowing.

Im CASH-Interview mit Martin Eckel, Partner bei Taylor Wessing Rechtsberatung wird klar: Es braucht eine genaue Handlungsanleitung für Unternehmen in Sachen "Whistleblowerschutz-Gesetz". Am 25. Februar 2023 ist es in Österreich in Kraft getreten. Die Hintergründe und eine Handlungsanleitung.

CASH: Das HinweisgeberInnenschutzgesetz ist am Wochenende in Österreich in Kraft getreten: Was sind die Hintergründe dazu und was waren die Überlegungen? Martin Eckel: Zun&aum