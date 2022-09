Philippe Calandre/L‘Oréal

Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer & Executive Vice President der L’Oréal Foundation.

Die Österreicherin Alexandra Palt lenkt die Nachhaltigkeitsagenden im Vorstand der globalen L’Oréal-Gruppe. Im Interview spricht sie über konkrete Ambitionen und Programme des ­Konzerns und die Etablierung weiterer Schritte sowie über ­vergängliche Schönheit und persönlichen Verzicht.

Alexandra Palt spricht im Talk 'How trust and transparency shape the sustainability journey of a global corporation' am 21.09.22 um 14:20 Uhr bei den Österreichi