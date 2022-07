Interzero: Kreisläufe für die Zukunft

Mit Christian Gschiel hat ein Sales-Experte die Leitung des Recycling-Unternehmens Interzero übernommen. Einige Insider kritisierten seine fehlende Branchenerfahrung. Im CASH-Gespräch zeigt er, dass sein beruflicher Hintergrund jedoch klare Vorteile mit sich bringt und wie seine denkbar kurze Einarbeitungszeit gut genutzt wurde.

Zuvor waren Sie ja bereits als Internationaler Key Account Manager bei Mayr Melnhof Karton, Sales Director CEE bei Müller Martini, Gebietsverkaufsleiter Partner & Direktvertrieb bei Kyocera Document Solutions Austria und als Partnerbetreuer der größten Partner Österreichs bei Xerox tätig. Da wittere ich eine gewisse Liebe zum Werkstoff Papier?

Es hat sich einfach ergeben, da ich in dem Bereich Kompetenzen aufgebaut habe. Die Herausforderung war immer, sich im Sales zu entwickeln. Das hat mich zu Mayr Melnhof und Müller Martini geführt. Bei beiden durfte ich spannende internationale Projekte begleiten und mit ihnen wachsen. Als nachfolgenden Schritt habe ich mich in Richtung Druck weiterentwickelt, eben bei Kyocera Document Solutions und Xerox. So konnte ich die Unternehmenskulturen in einer Schweizer, einer asiatischen und in einer nordamerikanischen Firma kennenlernen. Die verschiedenen Herangehensweisen haben mir gezeigt, was für mich funktioniert. Wichtig waren aber stets zwei Aspekte: dass man sich mit dem Produkt identifizieren kann und dass man im Team die größten Erfolge erzielt.