Milka feiert heuer das 120-jährige Jubiläum. Nina Mahnik, Marketing-Managerin bei Mondelez Österreich, spricht im HORIZONT-Interview über die Geburtstagskampagne, Meilensteine der Markengeschichte und Kundenbindung bei Traditionsmarken.

Ganze 120 Jahre ist es her, dass die erste Milka-Schokolade in ikonisches lila Papier gepackt wurde. Am 24. April 1901 wurde Milka als Markenname eingetragen, ein Akronym aus Milch und Kakao.