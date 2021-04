Kattus: Johannes Kattus: Mit Sekt getauft

Bei Kattus hat die nächste Generation das Sektglas übernommen und sprudelt vor Ideen. Johannes Kattus, der die Leidenschaft für den Sekt im wahrsten Sinne des Wortes in die Wiege gelegt bekommen hat, erzählt im CASH-Interview von seinen Plänen zwischen Tradition und Innovation.

Es war nicht geplant, dass ich schon zu diesem frühen Zeitpunkt das Unternehmen übernehmen werde. Gedanklich habe ich mich aber schon sehr lange damit befasst, mich vorbereitet und gefreut, aktiv im Unternehmen zu arbeiten. Das war eine Verantwortung, der ich mich immer gerne stellen wollte.Da gibt es eine schöne Anekdote: Wir wurden nämlich schon, wie auch meine Mutter, mit Sekt getauft. Dafür hat meine Großmutter ihren Finger in ein Glas Sekt getaucht und uns zum Nuckeln gegeben. Das ist eine Tradition, die wir auch weiterführen. Die Kinder meiner Schwester wurden auch schon so getauft.Wir haben eine 160-jährige Geschichte, die natürlich zu einem gewissen Grad verpflichtet. Allerdings war auch schon immer die Innovation ein Teil davon. Unsere Eltern haben zum Beispiel den Kattus Frizzante eingeführt und damit eine Art Revolution am österreichischen Schaumweinmarkt gestartet. Deshalb wollen wir die Tradition und den Standort in Wien 19 erhalten, gleichzeitig aber neue Impulse setzen. Eines der jüngsten Beispiele ist das Kattus Kunststück – Die Große Reserve, die im Spätherbst in der dritten Auflage erscheint und wieder von einer Künstlerin der Universität der Bildenden Künste höchst individuell gestaltet wird. Wir haben damit nicht nur qualitativ einen Schritt nach vorne gewagt, sondern auch die historische Verbindung unseres Hauses zur österreichischen Kulturlandschaft verjüngt. Ein anderes Beispiel sind unsere nachhaltigen Sekte wie der Kattus Organic oder der Kattus Organic Rosé, die unserem langjährigen Grundverständnis einer ressourcenschonenden, nachhaltigen Produktion entsprechen und gleichzeitig das Thema auf innovative Weise für den Konsumenten greifbar machen.Das Interview in voller Länge finden Sie hier im E-Paper der CASH April-Ausgabe.