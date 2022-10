Johannes Brunnbauer

… sagte LKÖ-Präsident Josef Moosbrugger im CASH-Gespräch, als es darum ging, auf österreichische Standards zu verzichten, um billiger produzieren und wettbewerbsfähig bleiben zu können. Für ihn braucht es klare Spielregeln, vor allem im Import, mehr Transparenz und Monitoring. Neben der Politik sieht er auch den Handel in der Pflicht.

CASH: Im September ist für Österreich der GAP-Strategieplan (Gemeinsame Agrarpolitik), der unter anderem zur Erreichung der Green-Deal-Ziele beitragen soll, festgelegt worden. Es wurde viel diskutiert. Sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?

Josef Moosbrugger: Grundsätzlich war es für die Bäuerinnen und Bauern sowie für die Lebensmittelversorgung in Österreich wichtig, dass wir so schnell wie möglich zu einer Einigung mit der Europäischen Kommission gekommen sind und die Genehmigung

des GAP-Strategieplans erreicht haben. Es ist ein wichtiges Werkzeug, um den Bauernfamilien eine stabile Grundlage und Planungssicherheit für die nächsten Jahre zu gewähren. Das Geld, das sie bekommen, sind keine Almosen oder Zuschüsse, sondern eine Abgeltung, die in der nachhaltigen Landwirtschaft zum Einsatz kommt, um weiter Leistungen in den Bereichen Artenvielfalt, Biodiversität oder Vielfalt des österreichischen Kulturlandes erbringen zu können. Ich bin froh, dass wir massive Verbesserungen zu dem, was die EU zuerst vorgelegt hatte, erzielen konnten – sei es in der finanziellen Ausgestaltung oder in der weiteren Ausrichtung im Strategieprozess – und dass gleichzeitig die Praktikabilität nicht auf der Strecke bleibt. Denn dass die Inhalte im Alltag leistbar und umsetzbar sind, ist für die Bauernfamilien unerlässlich. Und da haben wir, glaube ich, eine gute Mischung gefunden.





Das Fehlen an Praxisbezügen wird von Ihnen immer wieder kritisiert. Was genau ist denn an den Vorgaben der EU nicht praktikabel?

Dazu zählen ganz unterschiedliche Themen wie bürokratische Auflagen, Anforderungen, dass noch mehr Biodiversitätsflächen dazukommen sollen, Bewirtschaftungsvorgaben. Viele Ziele widersprechen sich. Ich bin davon überzeugt, dass sich Landwirte ihrer Verantwortung bewusst sind, dass sie sich für Bodengesundheit und Tierwohl einsetzen und die Welt nicht als Scherbenhaufen hinterlassen wollen; aber diese Ziele der EU sind aktuell nicht mit den gesellschaftspolitischen Entwicklungen zu vereinbaren.

