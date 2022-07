Horst Jauschnegg leitet die Abteilung Tiere in der Landwirtschaftskammer Steiermark

Ende 2039 soll es hierzulande keine Vollspaltböden in der Schweinehaltung mehr geben. Diese Entscheidung hat das Thema erneut in den medialen Fokus gerückt. Horst Jauschnegg leitet die Abteilung Tiere in der Landwirtschaftskammer Steiermark und erklärt, warum Tierwohl letztendlich eine Entscheidung der Konsumenten ist.

CASH: Romantisches Landidyll oder Klimasünder und Tierquäler – das Image der Landwirtschaft schwankt zwischen Extremen. Wo liegt die Wahrheit?