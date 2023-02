Markus Wache

Kim Smet, Geschäftsführer Mars Austria

Die Kostensteigerungen in vielen Bereichen und die damit verbundene Inflationskrise verändern die Wirtschaft und so manche Geschäftsbeziehung nachhaltig. Wie Kim Smet, der neue Mann an der Spitze von Mars Austria, damit umgeht, und wie seine Pläne für 2023 aussehen, verriet der Belgier in seinem Antrittsinterview.

CASH: Herr Smet, hatten Sie schon die Gelegenheit für persönliche Kennenlerngespräche mit den österreichischen Händlern und der Industrie?