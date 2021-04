Timea Hipf gründete vor vier Jahren, während ihrer Schwangerschaft, die Marke Natural Crunchy. Im CASH-Interview spricht sie über ihre damaligen Erfahrungen mit dem LEH, künftige Pläne und verrät, was sie bei einer neuerlichen Gründung anders machen würde.

CASH: Frau Hipf, Experten zufolge scheitern einige Start-ups an mangelndem USP oder dass Sie keinen Mehrwert generieren können. Was ist denn das Besondere an Natural Crunchy?