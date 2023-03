Neoh

Manuel Zeller ist einer der vier Gründer von Neoh und CEO.

Vor 12 Jahren mit dem Projekt Neoh gestartet, peilt das einstige Vorzeige-Startup heuer einen Umsatz von rund 12 Millionen Euro an. Für nachhaltiges Wachstum könnten in Zukunft auch Projekte in anderen Warengruppen sorgen, denn die Zuckerersatzformel Enso 16 stellt Neoh nun auch anderen Herstellern zur Verfügung. Wir sprachen mit Gründer und Geschäftsführer Manuel Zeller.

CASH: Welche Rolle spielt Zucker bzw. Zuckerreduktion in der Ernährung der Konsumenten?Manuel Zeller: Zuckerreduktion ist eines der wichtigsten Zukunftsthemen in der Ernährung. Wir wissen, d