Nespresso: Vom Brandstifter zum Feuerlöscher

Laut Österreich-Geschäftsführer Alessandro Piccinini engagiert sich Nespresso im Bereich Nachhaltigkeit und Transparenz viel stärker als sein Mitbewerb, dennoch stehe man bei den Diskussionen um die ökologischen Auswirkungen von Kaffeekapseln stellvertretend für die gesamte Branche am Pranger.

CASH: Die Kaffeepreise schwanken aktuell stark und liegen deutlich über jenen der vergangenen drei Jahre. Hinzu kommen die Kostensteigerungen in der Produktion und Logistik. Wie wirkt sich das auf Nespresso aus? Alessandro Piccinini: Die Situation ist in den vergangenen Monaten sehr herausfordernd. Der Kaffeebereich ist wie alle anderen von der Inflation betroffen. Für uns bedeutet das sehr hohe Input-Kostensteigerungen von bis zu 70 Prozent. Die Situation ist, wie sie ist. Das hat viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Denn um nachhaltig sein zu können, braucht es höhere Kaffeepreise.

Sind die Preise Ihrer Meinung nach nun auf einem gerechteren Level? Die Preise waren definitiv zu niedrig und sind jetzt besser. Es gibt eine große Notwendigkeit, in der Landwirtschaft neue Wege zu gehen und wir haben uns dazu einige Themen groß auf die Fahnen geschrieben, wie etwa regenerative Landwirtschaft mit Fokus auf Biodiversität. Das wird allgemein und nicht nur im Kaffeebereich ein wichtiges Thema in Zukunft sein. Dieses Engagement bringt auch zusätzliche Kosten und das macht entsprechende Preiserhöhungen notwendig.

Sie arbeiten vielfach direkt mit den Farmern zusammen. Wo liegt dabei der Vorteil für die Kaffeebauern und wie sehr profitieren Sie davon in volatilen Zeiten? 95 Prozent des Kaffees, den wir beziehen, zahlen wir über oder gleich zum Fairtrade-Preis. Wir haben jedoch nicht überall eine Fairtrade-Zertifizierung. Wir haben über 400 Agronomen, die eng mit etwa 120.000 Farmern aus 15 Ländern zusammenarbeiten und ihnen dabei helfen, unsere hohen Standards zu erreichen. Natürlich sind stabile Partnerschaften in den Ursprungsländern von großer Bedeutung, allerdings helfen sie nur mäßig, die Kostensteigerungen in der jetzigen Situation abzufedern. Wir stellen dadurch viel mehr eine konstant hohe Qualität der Bohne sowie eine Jahr für Jahr bessere Ernte sicher.

Sie werden immer wieder von Umweltschützern für die ökologischen Auswirkungen von Kaffeekapseln kritisiert. Auf der anderen Seite engagieren Sie sich zum Ausgleich für Umweltprojekte und die Reduktion von CO 2 . Werden Sie bildlich gesprochen vom Brandstifter zum Feuerlöscher?

Wir stehen oft stellvertretend für alle Kaffeekapselhersteller am Pranger. Dabei gibt es keinen anderen Hersteller, der sich im Bereich Nachhaltigkeit mehr engagiert als Nespresso und derart transparente Lieferketten hat. Wir haben nicht umsonst eine B-Corp-Zertifizierung erhalten.

Tun Sie demnach genug?

Auch wir haben erkannt, dass das, was wir bisher getan haben, nicht ausreicht. Es braucht noch viel mehr. Zu den wichtigsten Faktoren unseres Engagements gehören das gemeinsam mit der Rainforest Alliance 2003 ins Leben gerufene Nespresso AAA Sustainable Quality Program, die strategische Partnerschaft mit Fairtrade sowie ein eigens eingeführtes Recycling-System. Das soll das Aluminium der gebrauchten Kaffeekapseln im Wertstoffkreislauf halten. Da das nicht genug ist, wollen wir noch viel mehr erreichen. Wir brauchen beispielsweise mehr Biodiversität und das ist ein wesentlicher Punkt, um den sich unsere Bemühungen in Zukunft drehen werden. Es ist leider auch ein Thema, das in der öffentlichen Wahrnehmung untergeht.

Welche Bemühungen sind das konkret im Bereich Biodiversität?

Das bedeutet unter anderem, dass wir in der Landwirtschaft weggehen von Monokulturen, hin zu Multikulturen. Aber auch, dass wir fast vergessene Kaffeegebiete wieder aufblühen lassen. Es ist der Anfang einer notwendigen Reise, die schnell gemacht werden muss. Wir sind in einer epochalen Transformation und haben keine Zeit mehr zu verlieren. Jede opportunistische Entscheidung ist eine schlechte Entscheidung. Es braucht faktenbasierte, radikale Transparenz. Ich bin deshalb kein Fan von einzelnen nachhaltigen Produkten und Ranges - das ist nur Vermarktung! Ich bin der Überzeugung, dass Unternehmen ganzheitlich nachhaltig sein müssen, um glaubwürdig zu sein.

Wie lange wird es dauern, bis Sie Ihr Vorhaben bei allen Partnern umgesetzt haben?

Das ist schwer zu sagen. Wir haben auf jeden Fall ambitionierte und klare Ziele in Bezug auf die Reduktion von CO 2 , dazu gehört Biodiversität. Bis spätestens 2050 wollen wir „Net Zero“ sein. Wir sind heute im Kaffeebereich im CO 2 schon besser als Vollautomaten und ganze Bohne.



„Beim Verpackungsmaterial sind wir nicht besser als andere, aber wir tun sehr viel, um den CO₂-Fußabdruck zu kompensieren.“ Alessandro Piccinini

Inwiefern besser?

Wir haben eine unabhängige Studie, durchgeführt von Quantis, geprüft vom Umweltbundesamt, die zeigt, dass die größte Auswirkung einer Tasse Kaffee auf die Umwelt – unabhängig vom Zubereitungssystem – bereits bei der Bereitstellung des Rohkaffees entsteht, also vom Anbau der Kaffeebohne bis zum Transport in die Produktionszentren. Bei der Menge an verwendetem Kaffee schneidet das Nespresso-System besser ab als Vollautomaten. Denn wir verwenden die exakt benötigte, vorportionierte Menge von sechs Gramm – bei Vollautomaten benötigt man im Durchschnitt neun Gramm Kaffee.

Wurde der Verpackung bei dieser Studie auch Beachtung geschenkt?

Wie schon gesagt, entsteht der größte Teil des CO 2 -Ausstoßes einer Tasse Kaffee, auch von Nespresso, in der Bereitstellung des Rohkaffees und nicht bei der Verpackung. Beim Verpackungsmaterial sind wir nicht besser als andere, aber wir tun sehr viel, um den CO 2 -Fußabdruck, den unsere Verpackung verursacht, zu minimieren oder zu kompensieren. Wir gehen immer mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft, wo Aluminium sehr wertvoll ist, da es beliebig oft wiederverwendet werden kann.

Dennoch wird dieses Aluminium nicht nochmals zu Kaffeekapseln verarbeitet …

Ja, weil das technisch nicht geht. Aber die Kapseln werden zu anderen Produkten aus Aluminium verarbeitet. Der Kaffeesatz wird zu Biogas verarbeitet. Es handelt sich um wertvolle Materialien. Alle unsere Kapseln für Endkonsumenten – mit einer Ausnahme, die bis Ende des Jahres umgestellt wird – bestehen schon jetzt zu mindestens 80 Prozent aus recyceltem Aluminium aus anderen Bereichen. Daher engagieren wir uns stark für den Roll-out von Sammelstellen und liegen aktuell bei rund 2.000 Sammelstellen in ganz Österreich.

Wie gestaltet sich dieses Vorhaben?

Derzeit liegt die Sammelquote von Kapseln bei 36 Prozent, und steigt um circa 3 Prozent pro Jahr. Das ist noch zu wenig. Um die Quote weiter zu erhöhen, suchen wir nach Partnern aus Handel und Industrie, die den Weg gemeinsam mit uns gehen möchten. Es ist wichtig, dass alle mitziehen. Ich bin der Meinung, dass es die Pflicht aller Hersteller ist, dass sie die Ausweitung von Sammelstellen vorantreiben.

Werden Sie an Ihrem exklusiven Vertriebssystem aus Eigenfilialen und Onlineshop festhalten oder gibt es Bestrebungen, den LEH und DFH zu beliefern?

Unser Mutterkonzern Nestlé ist mit der Marke Starbucks als Nespresso Authorized Brand bereits wenige Monate nach der Markteinführung schon Marktführer im LEH inklusive Diskont. Wir betrachten das Kaffeegeschäft ganzheitlich innerhalb des Konzerns und wollen die Nespresso-DNA aufrechterhalten. Wir stehen auf zwei stabilen Standbeinen im B2C-Geschäft, online wie stationär, und haben eine Omnichannel-Experience erfolgreich etabliert. Das ist unsere Stärke und dabei bleiben wir.



Diese Strategie erspart Ihnen auch lange Preisverhandlungen mit dem Handel. Sie haben ja bereits Preisanpassungen vorgenommen, werden aus heutiger Sicht bis Jahresende Nachschärfungen notwendig sein?

Der Markt ist sehr volatil, sodass Prognosen fast unmöglich sind. Wir beobachten die Situation genau und werden unsere Preise anpassen, wenn es erforderlich wird. Qualität hat einen Preis. Wir tragen Verantwortung gegenüber den Kaffeebauern, mit denen wir zusammenarbeiten und unseren Produkten, darum sehen wir das auch als Chance, die Wertigkeit von Kaffee weiter voranzutreiben.

Laut Konzern-Richtlinien veröffentlichen Sie keine länderspezifischen Umsatzzahlen. Könnten Sie dennoch die Entwicklung des Österreich-Geschäfts in den letzten beiden Jahren kurz zusammenfassen?

Wir sind in Österreich voll im Plan als Gesamtunternehmen inklusive Starbucks und sind entsprechend zufrieden. Der Onlineshop konnte durch die Pandemie auf hohem Niveau zulegen und pendelt sich nun langsam auf einem Niveau über 2019. Stationär sind wir ebenfalls sehr zufrieden, allerdings noch nicht auf dem Vor-Corona-Niveau, wollen da aber auch nicht hin. Wir können die Kunden in allen Kanälen gut abholen und bedienen.

In welchen Bereichen kann Nespresso noch wachsen?

Wir sehen im Out-of-Home-Bereich noch viele Ausbaumöglichkeiten, wir sind da aber auch schon sehr stark. Unsere Systeme erfüllen die Anforderungen im OOH-Bereich. Sie sind einfach zu bedienen, brauchen weniger Service, sind darüber hinaus nachhaltig und nicht zu vergessen, der Kaffee hat eine Top-Qualität.

Herr Piccinini, vielen Dank!