CASH/Johannes Brunnbauer

Nestlé Österreich Chef Cedric Böhm ist überzeugt, dass für eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft mehr als nur innovative Verpackungsmodelle notwendig sind. "Es braucht auch die entsprechende Infrastruktur und eine Änderung im Konsumentenverhalten."

Auf dem Weg zu nachhaltigeren Verpackungen sieht sich auch der Lebensmittelproduzent Nestlé mit Herausforderungen konfrontiert, die es im Hinblick auf die Ziele in der Kreislaufwirtschaft zu erreichen gilt. CASH hat Nestlé-Österreich-Chef Cedric Böhm nach den Details befragt.

CASH: Was waren die größten Herausforderungen in der Umgestaltung einzelner Verpackungsformen in Hinblick auf Produktschutz, Farbdruck oder Stabilität?Cedric Böhm: Die Verri