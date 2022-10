Schlumberger

Benedikt Zacherl hat Ende Februar 2022 den Vorsitz im Österreichischen Sektkomitee übernommen.

Anlässlich des Österreichischen Tag des Sekts hat CASH bei Benedikt Zacherl in seiner neuen Funktion als Vorsitzender des Österreichischen Sektkomitees nachgefragt, wie es um den österreichischen Sekt, gerade auch in Zeiten der Teuerung, steht und was seine Pläne sind.



CASH: Sie waren maßgeblich an der Gründung des Österreichischen Sektkomitees beteiligt und mehrere Jahre Geschäftsführer. Was bedeutet es Ihnen, nun den Vorsitz innezuhaben, den Sie ja Anfang des Jahres von Herbert Jagersberger übernommen haben.

Benedikt Zacherl: Mit der Gründung des Österreichischen Sektkomitees vor zehn Jahren ist es uns ein wichtiger Schritt in Sachen Bewusstseins- und Imagebildung für heimischen Sekt gelungen. Gleichzeitig haben die österreichischen Sekthersteller mit dieser Interessenvertretung eine gemeinsame und starke Stimme erhalten. Die positive Entwicklung der österreichischen Sektbranche, die steigende Anzahl an Herstellern sowie die wachsende Vielfalt und hohe Qualität österreichischer Sekte zeigen, dass die Arbeit des Sektkomitees Früchte trägt. Als überzeugter Verfechter österreichischen Sekts war und ist das Sektkomitee eine echte Herzensangelegenheit. Dementsprechend freut und ehrt es mich persönlich sehr, dass ich nach sechs Jahren Tätigkeit als Geschäftsführer und zweijähriger Pause heuer den Vorsitz übernehmen durfte. Mehr dazu Schlumberger Österreichisches Sektkomitee Benedikt Zacherl neuer Vorsitzender des Sektkomitees Der Schlumberger-Vorstand übernimmt Ende Februar die Funktion von Herbert Jagesberger, ebenfalls aus dem Hause Schlumberger, der diese Aufgabe seit 2013 innehatte.





Sowohl das österreichische Sektkomitee, als auch der Tag des österreichischen Sekts sollen die heimische Sektbranche stärken und österreichischen Sekt entsprechend positionieren. Wie gelingt das? Was bedeuten den Konsumenten regionale Produkte im Schaumweinregal?

Wir haben in den vergangenen Jahren unter anderem mit der Profilschärfung von österreichischem Sekt, der Einführung einer Qualitätsstufenpyramide für heimische Sekte, der Kennzeichnung durch die rot-weiß-rote Banderole und dem wachsenden Interesse in der heimischen Gastronomie sowie beim Endkonsumenten bereits wichtige Schritte und Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. Eine kürzlich beauftragte Studie zum Thema Schaumwein hat ergeben, dass heimische Qualität die Kaufentscheidung der Konsumentinnen und Konsumenten maßgeblich beeinflusst. Mittlerweile herrscht ein breites Interesse an Sekt in unserer Gesellschaft und wir kommen unserem Ziel, vom reinen Anlassgetränk hin zu einem etablierten Produkt mit zahlreichen Verwendungsanlässen - Stichwort Speisenbegleitung - Schritt für Schritt näher. Nun geht es darum, mit Unterstützung der Österreich Wein Marketing (ÖWM) die Herkunft und Qualität, ebenso wie die Vorzüge und vielfältigen Genussmomente unserer erstklassigen heimischen Sekte noch breiter und intensiver zu kommunizieren.

Marktführer ist ja noch immer ein globales Unternehmen mit einem internationalen Schaumwein-Portfolio und auch die italienischen Produkte sind bei uns stark...

Um grandiosen Schaumwein zu genießen, muss man schon seit einiger Zeit nicht mehr über die Landesgrenzen hinausblicken. Seit 2009 ist der österreichische Schaumweinmarkt im Handel um 30 Prozent gewachsen, wovon auch österreichische Marken verstärkt profitieren. Auch in der Gastronomie, in der vermehrt zu heimischen Schaumweinprodukten gegriffen wird, sehen wir diesen Trend. Darauf dürfen wir stolz sein und dieses Bewusstsein wollen wir verstärkt in der österreichischen Gesellschaft verankern.