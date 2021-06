Nach dem Motto „jetzt oder nie“ hat sich die langjährige Henkel-Top-Managerin Martina Steinberger-Voracek beruflich völlig neu erfunden und ein Unternehmen gegründet, das sich der Herstellung von individualisiertem Bio-Tierfutter verschrieben hat. Im CASH-Interview spricht sie über ihre Beweggründe.

CASH: Frau Steinberger-Voracek, Sie haben noch vor wenigen Jahren als Vice President International Sales Laundry & Home Care das gesamte Wasch- und Reinigungsmittelgeschäft von Henkel verantwortet. Heute sind sie selbstständig und machen individualiserte Bio-Hundenahrung – woher kam der Sinneswandel?

Martina Steinberger-Voracek: Ich denke, dass es für alles im Leben eine richtige Zeit gibt, und ich stand damals vor der Entscheidung, ob ich mein berufliches Leben verändere oder für immer das Gleiche weitermache. Es hat mich schon länger sehr gereizt, noch einmal etwas ganz Neues zu beginnen, dabei aber nicht quasi nach dem Motto „more of the same“ zum nächsten Konzern zu wechseln, sondern wirklich neue Wege zu gehen. Grundsätzlich liebe ich es sehr, zu gestalten und Dinge vorwärts zu bewegen. Es macht mir großen Spaß, eine Marke von Grund aufzubauen, Prozesse zu erarbeiten und schließlich zu implementieren. Und das noch dazu in einem Bereich, für den ich wirklich eine Passion habe und mit einem nachhaltigen Konzept. Ich war schon zu meiner Zeit bei Henkel nie der klassische Schreibtischtäter. Statt High Heels und Kostüm trage ich heute einmal die Woche eine Hygienekappe, wenn ich in der Produktion mithelfe. Das mag für die einen oder anderen komisch klingen, aber ich finde es unglaublich erfüllend und auch extrem wichtig, gerade um am Anfang alle Prozessschritte gut verknüpfen zu können.

Vermissen Sie die Konzernzeit trotzdem?

Henkel ist ein tolles Unternehmen und es gibt viele Dinge, die ich sehr schätze und an die ich gerne zurückdenke, wie die Internationalität, den Austausch mit Kollegen und die strategischen Dimensionen. Ich habe in all den Jahren dort sehr viel gelernt, wovon ich heute einerseits als Gründerin sehr profitiere und anderseits vieles in meiner zweiten Tätigkeit als Unternehmensberaterin einbringen kann.

Und wie ist es letztlich PetBowl geworden und woher kommt Ihre Passion für Tiere?

Ich liebe Tiere und wollte ursprünglich Tierärztin werden, habe diesen Traum wegen meiner Tierhaarallergie aber frühzeitig aufgegeben. Wie das Leben so spielt, habe ich Jahre später einen Tierarzt geheiratet (lacht). Mein Mann hat in seiner Praxis oft Patienten mit Unverträglichkeiten oder Krankheiten, die eine spezielle Ernährung benötigen. Anderseits legen auch immer mehr Hundebesitzer Wert auf eine sehr hochwertige Ernährung ihres vierbeinigen Familienmitglieds – idealerweise in österreichischer Bio-Qualität. Die größte Herausforderung für Tierhalter ist dabei nicht nur der richtige Ernährungsplan, den kann ein kompetenter Tierarzt erstellen, sondern vielmehr die selbstständige Zubereitung. Genau da setzen wir mit unserem Konzept, der Marke CanisBowl Vet Selection an.

Das Interview in voller Länge lesen Sie im E-Paper der CASH-Juni-Ausgabe!