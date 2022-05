Regio: "Wir werden nicht anders behandelt"

Johannes Brunnbauer

Auch Iris Grieshofer, Geschäftsführerin der Spar-Tochter Regio, muss die verantwortlichen Sortimentsmanager von neuen Produktkonzepten überzeugen, bevor sie produziert werden können. Wenn sie sich im Regal nicht bewähren, hätte man keine längere Gnadenfrist. „Familiäre“ Vorteile gäbe es aber dennoch: Der Mutterkonzern bietet in herausfordernden Zeiten Sicherheit.

Frau Grieshofer, bei Kaffee und Tee bevorzugen die Verbraucher Markenprodukte. Inwieweit können Eigenmarken hier mithalten?

Iris Grieshofer: Ich kann nur für Regio sprechen und hier bin ich überzeugt davon, dass sich unsere Handelsmarke keinesfalls vor Markenartikeln zu verstecken braucht. Das beweisen wir regelmäßig in Blindverkostungen, bei denen unsere Kaffees sehr gut abschneiden. Unsere beiden Sorten Spar Premium Nicaragua und Spar Natur*Pur wurden kürzlich vom Verein für Konsumenteninformation mit der Bestnote „sehr gut“ ausgezeichnet. Wir achten auf die höchsten Qualitätsstandards und sind vor allem, was die Frische und Qualitätssicherung im Allgemeinen betrifft, sehr akribisch. Unser Anspruch ist, dass Kaffee immer frisch sein muss, folglich also keinen Restsauerstoff enthalten darf. Deswegen tragen unsere Bohnenkaffees beispielsweise ein MHD von zwölf Monaten. Manche Markenartikler erlauben hier im Vergleich auch bis zu zwei Jahre.

Inwieweit vergleichen Sie sich mit großen Markenartikeln, die übergreifend bei mehreren Lebensmittelhändlern gelistet sind?

Ich versuche mich stets auf Regio zu fokussieren, aber natürlich beobachte ich auch, welche Neuheiten unsere Marktbegleiter lancieren. Ich verkoste auch sehr gerne die Produkte anderer Marken und sehe dadurch auch die Berechtigung für uns als Eigenmarkenartikler, am Markt zu sein. Wir bieten ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis und ein großes Portfolio von Preis-Einstieg bis hin zum Bio-Premium-Bereich. Am Ende des Tages hat der Kunde die Qual der Wahl und das ist auch gut so.

Regio steht ja auf zwei Standbeinen. Sie rösten nicht nur Kaffee, sondern packen auch die Tee-Eigenmarken der Spar ab. Wie viele SKUs werden am Standort in Marchtrenk produziert beziehungsweise abgepackt?

Wir haben etwa 90 unterschiedliche Teesorten und packen hier pro Jahr circa 130 Millionen Teebeutel ab. Im Kaffeebereich führen wir 30 verschiedene SKUs und rösten 4.000 Tonnen Rohkaffee, was im Endprodukt etwa 3.600 Tonnen Kaffee ergibt. Unseren Kaffee liefern wir an unsere Tochtergesellschaften in Ungarn, Slowenien, Kroatien und Italien sowie an die Metro, und rösten für Maximarkt den beliebten Maximo’s-Kaffee.