Als Quereinsteiger übernahm Eugen Lamprecht im Juli die Position des Verkaufsdirektors bei Top Spirit. Im CASH-Interview erzählt er von seinem außergewöhnlichen Werdegang, der Zusammenarbeit mit dem Handel und persönlichen Schwerpunkten.

Bei Schlumberger weht ein neuer Wind. Nach Pensionierungen und dem einen oder anderen Wechsel auch innerhalb des Konzerns steht die Geschäftsführung auf neuen Beinen. Neben Vorstandsvorsitzenden Benedikt Zacherl oder Top-Spirit-Geschäftsführer Florian Czink bekleidet nun auch Eugen Lamprecht eine neue

Position. Mit ihm hat sich Schlumberger einen wahren Allrounder an Bord geholt. Der umtriebige Südtiroler mit dem charmanten Dialekt arbeitete unter anderem als Wissenschaftler, Jurist und Sommelier, bevor er 2019 die Geschäftsführung der Schlumberger-Tochterfirmen P.M. Mounier und mit Juli 2021 auch von Top Spirit als Nachfolger von Walter Wallner an der Seite von Florian Czink übernommen hat.



: Mein Fokus war anfangs relativ klar, ich wollte in die Wissenschaft, habe mein Studium recht zügig durchgezogen, bin ins Ausland gegangen, habe promoviert und zu arbeiten begonnen. Übermäßig glücklich war ich dann allerdings nicht. Nach ein paar Jahren bin ich nach Südtirol zurückgekehrt und war auch dort erstmal als Anwalt tätig, immerhin habe ich das gelernt. Nebenbei habe ich aber auch die Ausbildung zum Sommelier abgeschlossen, die ich einige Jahre zuvor interessehalber mit meinem besten Freund aus Sandkistentagen begonnen hatte. Das Thema hat mich in kürzester Zeit dermaßen fasziniert, dass ich in der Branche Fuß fassen wollte. Also habe ich meinen Job als Anwalt an den Nagel gehängt und das Handwerk von der Pike auf gelernt. Das war eine große Überraschung für alle, als der Herr Doktor plötzlich als Kellner Wein servierte. Aber ich wollte das unbedingt ausprobieren. Für mich war das damals ein Befreiungsschlag, ich war unglaublich glücklich, konnte das machen, was ich wollte. Durch meine Qualifikationen habe ich bald aber auch schon weitere Aufgaben übernommen und dann, als ich bei einer Kellerei als Weinverkäufer gearbeitet habe, immer mal wieder den Geschäftsführer vertreten und irgendwann auch im zugehörigen Tochterunternehmen den Vertrieb geleitet. Später, zurück in der Sommelerie und schon in Österreich zu Hause, bin ich dann mit Schlumberger in Kontakt gekommen und habe eine offene Key-Accounter-Stelle im Weinbereich angenommen, mit der Aussicht, zuerst die Geschäftsführerposition bei der Wein-Vertriebstocher P.M. Mounier, später dann auch bei Top Spirit zu übernehmen.