Mit Izabela Baran-Burghauser hat SodaStream Österreich seit Herbst einen eigenen Head of Sales. Die Branchenexpertin möchte durch die lokale Führung ihren Heimatmarkt noch besser entwickeln – dafür gilt es, so manche Eigenheit der Alpenrepublik zu verstehen.

CASH: Bislang ist SodaStream ja von Frankfurt aus betreut worden, mit der Neuaufstellung des Vertriebs haben Sie das Ruder übernommen. Was wird sich ändern? Izabela Baran-Burghauser: Ich freue mich sehr, seit Kurzem diese herausfordernde und zugleich extrem spannende Aufgabe bei SodaStream übernommen zu haben. Als Person, die SodaStream-Maschinen und -Produkte seit Jahren begeistert selbst nutzt, möchte ich in meiner neuen Position mit meinem Team die Getränkerevolution weiterhin konsequent vorantreiben. Hierbei geht es einerseits darum, Konsumenten noch besser zu verstehen, Potenziale gemeinsam mit unseren Händlern bestmöglich auszuschöpfen und einen wesentlichen Beitrag zu nachhaltigem Konsum und zur signifikanten Reduktion von Einweg-Plastikflaschen in Österreich zu leisten. Andererseits stehen auch interne Themen auf der Agenda, wie beispielswiese die Optimierung von Prozessen und die Weiterentwicklung des Teams.

Sie waren bereits bei Henkel CEE, Colgate-Palmolive und Unilever tätig, kennen die heimische Handelslandschaft also gut. Wie werden Sie Ihre Expertise in der Position als Head of Sales einbringen?

Ich kenne die Bedürfnisse der Player in der österreichischen Handelslandschaft sehr gut. Die Gestaltung maßgeschneiderter Lösungen gemeinsam mit unseren Handelspartnern ist daher ein Zugang, der mir sehr am Herzen liegt und für den ich aus meinen früheren Tätigkeiten heraus eine breite Expertise mitbringe. Weiters heften wir uns bei SodaStream die Weiterentwicklung der Kategorie Wasser- und Getränkezubereitung auf die Fahnen. Das erfordert in manchen Bereichen neue Herangehensweisen und neue Produktentwicklungen. Die richtigen Lösungen für Österreich anzubieten, ist mir sehr wichtig. Abseits dieser Beispiele gibt es natürlich auch andere Bereiche, in die ich meine Expertise einbringen kann und werde. Ich muss aber auch dazu sagen, dass bisher schon sehr vieles richtig gemacht wurde.