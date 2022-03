Markus Wache

Tchibo-Österreich-Geschäftsführer Erik Hofstädter setzt im LEH auf neue Shop-in-Shop-Konzepte, in der Logistik auf nachhaltige Mehrweg-Transportverpackungen und in den Eigenfilialen auf intensive Beratung. In den Lieferketten baut er auf langjährigen Partnerschaften auf und sieht dem EU-Lieferkettengesetz daher positiv entgegen.

CASH: Herr Hofstädter, wie fällt Ihr persönliches Resümee nach einem Jahr in der Geschäftsführung von Tchibo in Österreich aus?