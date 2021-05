Nach viereinhalb Jahren gehen Verival und Kellogg wieder getrennte Wege, die Mehrheitseigentümerschaft geht damit auf Geschäftsführer Wolfgang Fojtl zurück. Im CASH-Gespräch erzählt er über die Hintergründe, weitere Pläne und den Wermutstropfen in einem eigentlich erfolgreichen Jahr.

: Als ich 2012 das Unternehmen übernommen habe, wollte ich Frühstück in den Mittelpunkt unseres Tuns stellen – das war zu einer Zeit, zu der es noch wenige gute Bio-Frühstücksmarken gab und neben den großen, globalen Marken kaum andere im Regal gestanden sind. Damals dachte ich, um Verival in internationale Märkte bringen zu können, brauchen wir einen starken internationalen Partner. Und es war großartig, dass wir mit Kellogg einen solchen gefunden haben, der mit uns mit viel Begeisterung in diese Zusammenarbeit gestartet ist. Kellogg macht seine Sache seit Jahren großartig, es hat sich dann aber gezeigt, dass wir in ganz unterschiedlichen Unternehmensbereichen arbeiten. Klar ist der Handel der gemeinsame Nenner, aber wir kaufen ganz anders ein, haben eine andere Distribution und eine andere Drehung. Unsere Produkte sind teurer, ein klassisches Premiumsegment mit einer großen Auswahl. Das führt zu unterschiedlichen Spielregeln und dazu, dass wir uns im Weg gestanden sind. Denn wie so oft, wenn unterschiedliche Welten aufeinanderprallen, läuft man Gefahr, dass man auf beiden Seiten einen Teil der Kompetenzen aufgeben muss. Das haben wir über die letzten Jahre, aber besonders im Ausnahmejahr 2020 beobachtet, wo wir uns jeweils auf unseren Kern besinnen mussten und gesehen haben, dass wir in den eigenen Segmenten unglaublichviel zu tun haben, um noch erfolgreicher zu sein. Dabei konnten wir uns aber nicht helfen. Ab dem Moment war klar, dass wir uns wieder trennen und die Firma zur Gänze in eine Hand übergehen muss – und in dem Fall an mich zurückfällt.Wir haben ein sehr gutes Verständnis für den europäischen Markt bekommen. Außerdem hat man uns schon sehr gechallenged, was unsere Effizienz, unsere Kostenstruktur und unsere Vertriebsdetails betrifft. Kellogg macht das gefühlt seit hundert Jahren und hat eine enorme Kompetenz auf diesem Gebiet. Das hat uns als Marke sehr geformt und uns neue Perspektiven aufgezeigt. Ich denke aber, dass auch Kellogg umgekehrt von unseren Vorteilen lernen konnte.Wir haben kleine Strukturen und können daher sehr schnell agieren und Innovationen vorantreiben. Wir arbeiten sehr nahe an den Produkten, auch noch viel in Handarbeit, dadurch haben wir einen ganz anderen Qualitätsaspekt. Wir können unsere Marke direkter führen und kommunizieren und wir sind risikobereiter.