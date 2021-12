Vom Display über die Hygienestation bis hin zum Luftreiniger bietet VKF ­Renzel vieles, was der Handel zum Einrichten braucht. Geschäftsführer Josef Nirschl und sein zukünftiger Nachfolger Mario Löffler sprechen im CASH-Interview über die aktuelle Lage, wie man von Lego lernen kann und welche Folgen die aktuellen Lieferengpässe haben.

Vor dem CASH-Redakteur stehen zwei Displays – eines real vor Ort beim Firmensitz in Sitzenberg-Reidling, das andere ist dank augmentierter Realität auf dem Handy von Mario Löffler zu sehen. Stolz zeigt er das im Test befindliche Feature her, mit dem sich die Kunden des Ausstatters zukünftig das angebotene Sortiment virtuell in die Verkaufsfläche stellen können. Die Erstentscheidung soll damit vereinfacht werden, die Produktion und Lieferung von Schaustücken somit durch eine schnelle, flexible und vor allem umweltfreundliche Alternative ersetzt werden.