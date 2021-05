Vorwerk

Filippo Traù, Geschäftsführer Vorwerk Austria

Die Wunder-Küchenmaschine Thermomix feiert heuer ihren 50. Geburtstag. Vorwerk Österreich-Geschäftsführer Filippo Traù erzählt im Interview, wie sie sich in der Pandemie entwickelt hat und mit welchen digitalen Neuerungen man sie die nächsten Jahre am Puls der Zeit halten will.

CASH: Herr Traù, das Vertriebsmodell von Vorwerk basiert großteils auf dem Direktvertrieb, inwieweit war die Pandemie hier ein Hindernis?