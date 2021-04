Wholey

Alexander Stahr, Mitgründer von Wholey

Tiefkühlkost haftet oft der bittere Geschmack an, ungesund zu sein. Das will Alexander Stahr, Mitbegründer von Wholey, so nicht stehen lassen und erzählt anlässlich des Weltgesundheitstages im CASH-Interview von den gesundheitlichen sowie ökologischen Vorteilen tiefgekühlter Lebensmittel.

CASH: Der Trend zu einer bewussteren Ernährung lässt sich schon länger beobachten, hat aber durch die Coronaviruspandemie noch einen weiteren Schub bekom