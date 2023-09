Teekanne GmbH

Thomas Göbel, Geschäftsführer Teekanne Österreich und Osteuropa, verrät im Gespräch mit CASH die Herbsttrends im Teesegment aber spricht auch über die Preisentwicklungen.

Rohstoffe, Energie, Logistik. Die Preise sind immer noch auf Berg- und Talfahrt. Bei Geschäftsführer Thomas Göbel und Verkaufsleiter Roland Fischer-Colbrie von Teekanne in Salzburg hat CASH nachgefragt, wie sich die Preise in der kommenden Saison entwickeln werden und was die Trends bei Tee sind.

CASH: Wie sieht es mit der Preisgestaltung aus, wieviel teurer wird Tee im Herbst 2023, Herr Göbel? Thomas Göbel: Das lässt sich nicht pauschal sagen. Rohstoff- und Verpackungspreise si