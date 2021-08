Gründer der Business Gladiators und der Agentur Campaigning Bureau spricht am 9. September zu den Gästen des ContentDay.

Vom Focus wird er als "Shootingstar der Kommunikation" bezeichnet, für Ernst & Yong ist er "Unternehmer des Jahres". In Österreich gilt Philipp Maderthander als Kanzlermacher von Sebastian Kurz. Am Content Day 2021 hält der Kommunikationsprofi am 9. September die Opening-Keynote. In seiner Rede wird sich alles darum drehen, wie Menschen im digitalen Zeitalter begeistert werden können. Mit Business Gladiators stellt der Gründer der Agentur Campaigning Bureau unter anderem eine Plattform für Unternehmer und Führungskräfte zur Verfügung, die mit Podcasts, virtuellen Events und Live-Q&As dazu motivieren sollen, dran zu bleiben, zu wachsen und Großes zu bewegen.



Insgesamt halten rund 20 Speaker Vorträge zu aktuellen Themen, praktische Expertentipps inklusive.







sind auf 350 Stück für die Teilnahme vor Ort und auf 200 Online-Tickets begrenzt.

Am ContentDay teilt Maderthaner sein Wissen dazu.