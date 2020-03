Der ehemalige Geschäftsführer von Egger Getränke berät die vor kurzem gegründete Vertriebs- und Marketinggesellschaft von AB InBev in Österreich.

Die 27-jährige Erfahrung von Bernhard Prosser in der Getränke-, Handels- und Gastronomiebranche macht sich nun Bierweltmarktführer AB InBev zu nutze. Lennart Kübler, Geschäftsführer von AB InBev Austria, kommentiert das Engagement Prossers mit folgenden Worten: "Es ist großartig mit Bernhard einen anerkannten Bierspezialisten im Team zu haben und gemeinsam mit ihm den Erfolg unserer Marken in Österreich zu gestalten. Sein profundes Know-how, die Hands-on-Mentalität und das hervorragende Netzwerk werden uns den gemeinsamen Zielen schnell näherbringen."Der 1971 in Schwarzach im Pongau geborene Prosser ist überzeugt vom großen Potenzial von Weltbiermarken wie Bud, Corona und Stella Artois auf dem österreichischen Markt. Gleichzeitig hat er sich nach dem Weggang von Egger Getränke Mitte des Vorjahres ein lokales Standbein bei der Brauerei Starkenberg aufgebaut. Bei dem Tiroler Getränkehersteller mit rund 40.000 Hektolitern Jahresausstoß fungiert er als Mit-Geschäftsführer und er verfügt bis Ende 2020 über eine Option, sich mit 36 Prozent an dem Unternehmen zu beteiligen.