Mit 1. Juni 2021 wird der bisherige Arla-Deutschland-CEO Markus Mühleisen Vorstandsvorsitzender von Agrana.

Seit 1991 war der Niederösterreicher Johann Marihart (70) Vorstandsvorsitzender von Agrana. In seiner Ära versiebenfachte sich der Umsatz des Unternehmens, vor allem aufgrund einer starken Internationalisierungs- und Diversifizierungsstrategie. So stieg Agrana beispielsweise in den Fruchtbereich ein und startete die Produktion von Bioethanol. Mit 31. Mai 2021 tritt Johann Marihart nun in den Ruhestand.