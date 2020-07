Almdudler: Erster Gesamtverkaufsleiter

Thomas Horak avanciert zum ersten Gesamtverkaufsleiter bei Almdudler.

Der gebürtige Wiener Thomas Horak leitet seit 1. Juli den gesamten Verkauf des heimischen Limonadeherstellers. Der 41-Jährige ist bereits seit mehr als acht Jahren Teil des Almdudler-Teams und war zuletzt für das Exportgeschäft zuständig. In dieser Funktion hat er unter anderem das internationale Geschäft aufgebaut, den Exportanteil signifikant ausgebaut und war maßgeblich am Erfolg in Deutschland, dem wichtigsten Exportland für Almdudler, beteiligt. Vor seiner Tätigkeit beim Wiener Unternehmen war Horak national und international als Area Manager für die Marke Carpe Diem zuständig. Darüber hinaus war der Wiener bei Unilever in Paris und im Marketing einer heimischen Brauerei tätig.

„Das Almdudler Team freut sich sehr, dass unser langjähriger und geschätzter Kollege Thomas Horak die neu geschaffene Funktion der Gesamtverkaufsleitung übernommen hat. In dieser verantwortungsvollen Funktion leitet Thomas Horak nun den nationalen wie internationalen Verkauf. Mit Unterstützung von fünf Teams, die auf die Bereiche Key Account, Außendienst, Deutschland, Business Development und Kundensupport spezialisiert sind, setzt Almdudler einen noch stärkeren Fokus auf Kundenservice", sagt Geschäftsführer Gerhard Schilling.

Reinhard Korner, der vier Jahre lang den Verkauf auf nationaler Ebene verantwortete hat, verlässt das Unternehmen nach insgesamt über zehn Jahren auf eigenen Wunsch, um eine neue Herausforderung außerhalb des Getränkesektors anzunehmen.