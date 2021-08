Seit 1. August besetzt Hubertus Bauland neben Robert Winkelmann die zweite Position in der Geschäftsführung für die Bereiche Produktion, Technik, Einkauf und HR bei Alpenhain.

Neben Robert Winkelmann, seit Januar 2021 kommissarisch alleiniger Geschäftsführer, vervollständigt Hubertus Bauland wieder die bewährte Doppelspitze der Traditionskäserei aus Bayern. Während Winkelmann den kaufmännischen Bereich sowie weiterhin Vertrieb und Marketing verantwortet, übernimmt Bauland als technischer Geschäftsführer Produktion, Technik, Einkauf und HR. Bauland bringt mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung mit, unter anderem als Bereichs- und Werksleiter Produktion und Technik bei namhaften Molkereigruppen wie der Molkerei Alois Müller. Zuletzt war er bei der Molkereigenossenschaft Bayerische Milchindustrie tätig. Als technischer Geschäftsführer bei Alpenhain wird Hubertus Bauland laufende Prozess-Optimierungen in der neuen Käserei sowie weitere strategische Großprojekte, die bereits in Planung sind, weiterentwickeln und umsetzen. "In dem Traditionsunternehmen steckt viel Potenzial und ich bin davon überzeugt, dass ich mit meinen Erfahrungen zur weiteren Stärkung des Standortes beitragen kann", sagt er.