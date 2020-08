Stephan Hemberger übernimmt mit 1. September die Vertriebsleitung für die Bereiche LEH, Discount und Foodservice bei der bayrischen Käserei Alpenhain.

Der 36-Jährige sammelte seit 2005 Branchen- und Kundenerfahrung bei Danone in unterschiedlichen Vertriebspositionen, zuletzt als Group Key Account Manager. Ab September bekleidet Hemberger die neu geschaffene Position des Vertriebsleiters für die Bereiche LEH, Discount und Foodservice beim traditionsreiche Familienunternehmen aus Lehen in Oberbayern. Ziel ist es, die Marktposition bei den Käsespezialitäten in den wesentlichen Absatzkanälen auszubauen, sowie die strategische Kundenentwicklung weiter fortzuführen. In seiner Funktion berichtet Stephan Hemberger direkt an die Geschäftsführung.