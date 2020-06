Seit Anfang April zeichnet Tony Lorman als Managing Director für die Danone-Tochter Alpro im D-A-CH-Raum verantwortlich.





Lorman ist seit 20 Jahren in der FMCG-Branche tätig und hat hier für mehrere führende Organisationen gearbeitet. Seine Karriere begann in der Lebensmittelherstellung für ein lokales Unternehmen in Großbritannien, bevor er zu PepsiCo & Mars wechselte, wo er in verschiedenen Vertriebs- und Marketingfunktionen in vielen verschiedenen Ländern tätig war. Zuletzt leitete er die Handelsorganisation für die Danone Specialized Nutrition Division mit Sitz in London. „Ich freue mich sehr, gemeinsam mit dem DACH-Team unsere Vision One Planet. One Health voranzutreiben, denn die Gesundheit der Menschen und die Gesundheit unseres Planeten sind eng miteinander verbunden und die pflanzliche Kategorie kann einen wichtigen Beitrag leisten, nachhaltigere Ess- und Trinkgewohnheiten zu etablieren", sagt Lorman.