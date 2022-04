Asambeauty: Management-Team wächst

Das Kosmetikunternehmen Asambeauty baut seine Führungsmannschaft weiter aus. Die beiden neu geschaffenen Positionen des Chief Technical Officers (CTO) und Chief Customer Officers (CCO) sollen die strategischen Weichen für Wachstum im Direct-to-Consumer-Bereich (D2C) stellen.

CEO und Firmengründer Marcus Asam baut sein Führungsteam weiter aus und holt sich mit Thomas Feuring einen CTO beziehungsweise mit Sebastian Hasebrink einen neuen CCO an Bord.

Feuring bringt mehr als 15 Jahre Führungserfahrung in E-Commerce-Unternehmen mit und soll sich bei Asambeauty um die Weiterentwicklung und den Ausbau des IT-Bereichs kümmern. Er war unter anderem als Chief Operating Officer (COO) beim Onlinehändler myToys über einen Zeitraum von sieben Jahren die Bereiche IT, Logistik, Customer Service verantwortlich und trieb dort unter anderem die Einführung von agilen Managementprozessen voran. Bei Triple A Internetshops war er zuletzt als CTO für die Konsolidierung der verschiedenen Shops und Backend-Systeme verantwortlich.