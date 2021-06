Die langjährige Produktionsleiterin übernimmt neben der kulinarischen Leitung auch die Bereiche Produktionsentwicklung, Produktion, Personalführung und Qualitätssicherung von Aumaerk.

Die gebürtige Deutsche ist bereits seit 2016 Teil des Aumaerk-Teams in Wien und hat das Unternehmen ganz entscheidend mitentwickelt. "Wir freuen uns sehr, dass Miriam Okoroego nun weitere Führungsverantwortung bei uns übernimmt", so Harald Neumaerker, der die Fleischmanufaktur gegründet hat. Miriam Okoroego freut sich auf die neue Herausforderung. Sie will die Aumaerk-Produkte noch breiter in der Gastronomie und bei Endverbrauchern verankern und dabei auch "die Angst vor Convenience" nehmen. Denn: "Aumaerk Fleisch ist küchenfertig, muss nur noch kurz in den Ofen geschoben werden. Damit garantieren wir ein perfektes Genuss-Ergebnis ohne hohen Personalaufwand; die einzelnen Fleischstücke können vielfältig und zur Gänze verarbeitet werden, was auch der Lebensmittelverschwendung vorbeugt."

Die 41-jährige wuchs in Kiel auf und hat dort das Kochen von der Pieke auf gelernt: Neben Restaurants mit Michelin-Stern war sie auch in Großküchen tätig. Bei Aumaerk dockte sie 2016 an, entwickelte neue Produkte und Zubereitungsarten. Zu ihren Plänen als Geschäftsführerin zählt die Gründung einer "Aumaerk-Akademie", in der jeder kochen lernen kann.