Baumit: Von Merkur in die Baustoffbranche

Nach 16 Jahren bei Merkur wechselte Roman Stickler als Marketingleiter Österreich zu Baumit.

Seit 1. September 2020 fungiert Roman Stickler (41) als Marketingleiter von Baumit Österreich, ein führender Hersteller von Fassaden, Putzen und Estrichen. Der Absolvent der WU Wien war zuvor 16 Jahre bei der Merkur Warenhandels AG beschäftigt, zuletzt als Direktor CRM & Analytics, Strategie & Innovation. "Die Möglichkeit in einem international tätigen österreichischen Familienunternehmen einzusteigen, gepaart mit der Herausforderung in einem produzierenden Betrieb neue Impulse zu setzen, waren ausschlaggebend für meinen Wechsel," so Roman Stickler.Die im niederösterreichischen Wopfing beheimatete Baumit GmbH erwirtschaftete in Österreich im Jahr 2019 einen Umsatz von 260 Millionen Euro und beschäftigte 680 Mitarbeiter.