Beam Suntory: Neues Spirituosen-Expertenteam

Beam Suntory hat ein neues Führungsteam in Österreich, für das nun Carmen Hosa als neue Commercial Managerin Austria/Switzerland die Gesamtverantwortung trägt. Zur Seite stehen ihr im österreichischen Team Katharina Wlczek, Martin Fröhlich und Matthias Neubrunner.

Bei Beam Suntory blieb in den vergangenen Monaten kein Stein auf dem anderen. Der Spirituosenkonzern hat sich neu aufgestellt und seine Kräfte gebündelt. Daraus entstanden ist unter anderem die neue Deutschland & Nordeuropa Business Unit, die seit April 2022 von Managing Director Nicole Ehlen geleitet wird und die neben der DACH-Region auch Holland, Belgien, Luxemburg sowie Skandinavien umfasst. "Österreich ist bestens aufgestellt für die Zukunft. Ich bin zuversichtlich, dass das neue Team die Erfolge der letzten Jahre, in denen Österreich immer schneller als der Markt wachsen konnte, fortsetzen wird", erklärt Ehlen.

Neu ist auch das gesamte österreichische Führungsteam rund um Commercial Managerin Carmen Hosa, die die letzten zwei Jahre als Key Account Managerin Off-Trade bei Beam Suntory Austria beschäftigt war und nun die Gesamtverantwortung für Beam Suntory in Österreich und der Schweiz trägt. "In meiner neuen Funktion übernehme ich die Verantwortung für unser Geschäft in Österreich und der Schweiz und bin hoch motiviert mit unseren Kunden und meinem Team die Premiumisierungs-Strategie zu forcieren. Dieses junge und dynamische Team hat die letzten Jahre eine sehr gute Arbeit geleistet und den Grundstein für ein nachhaltiges Wachstum gelegt", so Hosa.