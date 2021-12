Beiersdorf: Eine Präsidentin für Nivea

Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG hat Grita Loebsack mit Wirkung zum Januar 2022 in den Vorstand berufen. Dort wird sie die neu geschaffene Position President Nivea und damit die globale Verantwortung für die Marke übernehmen.

Die 51-jährige Loebsack wechselt von EssilorLuxottica, wo sie als Chief Marketing Officer Essilor tätig war, zu Beiersdorf. Sie verfügt über eine umfassende Expertise in der Hautpflege sowie in globaler Markenführung, die sie in ihren früheren Führungsaufgaben bei Essilor, Unilever und L’Oréal sammeln konnte. Die gebürtige Deutsche studierte an der London School of Economics und anschließend an der Wirtschaftsfachschule Insead. Ihre Karriere startete die dreifache Mutter in der Strategieberatung. 1996 begann sie bei L'Oréal, wo sie insgesamt 16 Jahre in verschiedenen leitenden Marketing- und Geschäftsfunktionen tätig war, unter anderem als International Marketing Director Skincare L'Oréal Paris und als Global Brand President Vichy. Im Jahr 2012 wechselte sie als Executive Vice President Global Skincare zu Unilever, bevor sie in der Kering Gruppe zur CEO Fashion and Leathergoods Emerging Brands ernannt wurde. Anschließend übernahm sie die Verantwortung als Chief Marketing Officer und Mitglied des Executive Committee bei Essilor.