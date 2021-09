Alvaro Alonso übernimmt die Geschäftsführung der Beiersdorf CEE Holding und Beiersdorf Österreich. Er folgt damit Stefan Kukacka nach, der das Unternehmen verlässt.

Nun steht es also offiziell fest. Wie das Unternehmen eben verlautbart, wird Alvaro Alonso die Geschäftsführung von Stefan Kukacka übernehmen, und zwar schon mit Oktober. Mit Alonso folgt ein "Beiersdorfer" auf den Chefposten in Wien nach, der seit zehn Jahren im Unternehmen ist. Der gebürtige Spanier verfügt außerdem über mehr als 25 Jahre Erfahrung im FMCG Bereich. Zuletzt war er General Manager für Beiersdorf in Nordamerika, wo er unter anderem für die erfolgreiche Akquisition und Integration von Coppertone verantwortlich war – dem größten M&A-Projekt in der Geschichte von Beiersdorf. Zuvor hatte er Führungspositionen für Beiersdorf in Spanien sowie in den Regionen Northern Cone und Lateinamerika inne.Bevor Alonso 2011 zu Beiersdorf kam, war er General Manager der Grupo Farlabo, einem Vertriebs- und Markenentwicklungsunternehmen für Premium-Parfums und -Kosmetik. Davor war er fünf Jahre in verschiedenen Kommunikations- und Managementfunktionen bei Carrefour. Alonsos Karriere begann bei Unilever in Madrid. Er folgt damit Stefan Kukacka nach, der 2013 bei Beiersdorf in Russland begonnen hat und seit 2016 Geschäftsführer für Beiersdorf Eastern Europe und Beiersdorf Österreich ist. Kukacka wird mit Ende Oktober aus dem Unternehmen ausscheiden, wie CASH exklusiv berichtete.