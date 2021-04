Vorstandsvorsitzender Stefan De Loecker scheidet einvernehmlich zum 30. Juni 2021 aus dem Beiersdorf-Vorstand aus. Seine Nachfolge tritt mit 1. Mai 2021 Vincent Warnery an.

Wie gestern Abend mitgeteilt wurde, haben sich der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG und der Vorstandsvorsitzende Stefan De Loecker einvernehmlich auf die Beendigung des Vorstandsmandats zum 30. Juni 2021 geeinigt. "Im Namen von ganz Beiersdorf dankt der Aufsichtsrat Stefan De Loecker für seine herausragenden Erfolge über viele Jahre hinweg. Er hat das Unternehmen entscheidend und bleibend vorangebracht", sagt Reinhard Pöllath, Aufsichtsratsvorsitzender der Beiersdorf AG. Beiersdorf Stefan De Loecker, CEO von Beiersdorf

Zu seinem Nachfolger ernannte der Aufsichtsrat mit Wirkung zum 1. Mai 2021 den 52-jährigen Vincent Warnery. Warnery gehört dem Beiersdorf-Vorstand seit Februar 2017 an und verantwortete bisher den Geschäftsbereich Pharmacy & Selective mit den Marken Eucerin, Hansaplast und La Prairie sowie das Nordamerikageschäft.

Vincent Warnery verbrachte seine bisherige berufliche Laufbahn in der Gesundheits- und Kosmetikindustrie. Der erfahrene Manager startete seine Karriere 1991 im Marketing bei Procter & Gamble, wechselte dann 1996 zu L’Oréal, wo er verschiedene Marketingpositionen sowie lokale und regionale General-Management-Positionen in Portugal, Deutschland, Lateinamerika, Japan und Frankreich übernahm. 2011 heuerte der gebürtige Franzose bei Sanofi an, wo er bis 2017 den Bereich Global Consumer Health Care aufgebaut und geleitet hat. Danach wechselte er zu Beiersdorf, wo er die Verantwortung für den Geschäftsbereich Pharmacy & Selective übernahm. Seit 2020 hat er auch die Gesamtverantwortung für Beiersdorf North America inne. "Beiersdorf ist ein herausragendes Unternehmen mit großem Potenzial und einem starken Team. Ich habe in den letzten Jahren sehr vertrauensvoll mit Stefan De Loecker an der C.A.R.E.+ Strategie gearbeitet. Ich freue mich jetzt darauf, diese Arbeit gemeinsam mit dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern fortzusetzen und den Erfolg der Beiersdorf-Gruppe weiter fortzuschreiben", sagt Warnery.