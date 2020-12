Beiersdorf: Wechsel im Vorstand

Der Aufsichtsrat der Beiersdorf AG hat Astrid Hermann ab Anfang Jänner 2020 in den Vorstand des Unternehmens berufen. Sie übernimmt die Leitung des Finanzressorts von Dessi Temperley, die das Unternehmen mit Beendigung ihres Dreijahresvertrags verlässt.

"Wir begrüßen und brauchen Astrid Hermanns Erfahrungen zur Verwirklichung unseres strategischen Fokus auf nachhaltige Hautpflege, Digitalisierung und Internationalisierung", sagte Reinhard Pöllath, Vorsitzender des Aufsichtsrats. „Dessi Temperley danken wir für ihre Energie beim Start unserer Strategie. Wir wünschen ihr gutes Gelingen für ihre Zukunftspläne."In den letzten zwei Jahren leitete Hermann als Vice President den Bereich Finance North America bei Colgate-Palmolive in New York. Sie gehörte dem Unternehmen seit 2004 an und war dort zuvor in verschiedenen leitenden Funktionen im Finanzbereich unter anderem in Deutschland, Großbritannien, Schweiz und den USA tätig.