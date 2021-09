Bolton Austria: Ernest Widek geht zu Bolton

Der ehemalige Sales Manager von Beiersdorf wird für die operativen Vertriebs-Tätigkeiten von Country Manager Jörg Grossauer übernehmen, der sich internationalen Aufgaben im Unternehmen widmet.

Mit November übernimmt Ernest Widek offiziell die Position des Sales Managers von Bolton in Österreich. Der 52-Jährige war zuvor in verschiedenen Funktionen im Sales Team des Kosmetikherstellers Beiersdorf tätig, zuletzt leitete er erfolgreich das gesamte Vertriebsteam als Sales Manager. Inmitten seiner langen Beiersdorf-Karriere wechselte Ernest Widek für drei Jahre als Sales Director zum Lebensmittelproduzenten Felix Austria. Jörg Grossauer wird als Country Manager neben der Geschäftsführung in Österreich und zusätzlich internationale Aufgaben in der Bolton Gruppe übernehmen.

Widek zu seiner neuen Position: "In meiner neuen Funktion und gemeinsam mit einem tollen Team erwarten mich spannende Aufgaben. Ich freue mich auf den Start bei Bolton Austria."

Grossauer sagt zum hochkarätigen Neuzugang: "Mit Ernest Widek haben wir die Position des Sales Mangers mit einem Branchenexperten besetzt. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung verfügt er über ein umfassendes Wissen über den österreichischen Markt. Gemeinsam werden wir die Erfolgsgeschichte von Rio Mare und Borotalco weiter fortschreiben."