Ulrike Pesta, die bis 15. Februar noch Key Account Director bei Coca-Cola HBC war, übernimmt nun die österreichische Geschäftsführung bei Europas führendem Hausgerätehersteller mit den Marken Bosch, Siemens, Neff, Gaggenau und Constructa.

Wie nun das Unternehmen Bosch Siemens Haushaltsgeräte (BSH) verlautbart, übernimmt mit 1. März die erfahrene Vertriebs- und Marketingexpertin Ulrike Pesta die Geschäftsführung. Sie folgt damit Michael Mehnert nach, der nach 8 Jahren als CEO zu Siemens nach Deutschland wechselt. Pesta komplettiert damit die weibliche Führungsspitze in Österreich an der Seite von Alexandra Dietmair, die kaufmännische Geschäftsführerin der BSH Österreich bleibt.



Ulrike Pesta kommt von der Coca Cola Hellenic Bottling Company, wo sie 2016 als Key Account Direktorin Handel & Gastronomie begann und anschließend mehr als vier Jahre bis zuletzt die Business Unit Handel leitete. In dieser Funktion war sie verantwortlich für das gesamte Handelsgeschäft in Österreich, Führung und Steuerung des Key Account- und Außendienstteams, Entwicklung und Umsetzung der Verkaufsstrategie sowie erfolgreiche Gestaltung und Management der Kundenbeziehungen. "Ich freue mich sehr darauf, mit dem Team der BSH Österreich und unseren Partnern im Fachhandel die Zukunft in Österreichs Haushalten mitzugestalten und dort die Lebensqualität mit innovativen Hausgeräten und Services der BSH-Marken weiter zu verbessern", so Pesta.