Ab 1. Mai übernimmt Mag. Klaus Schörghofer als Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich die Agenden von Magne Setnes.

Schörghofer ist seit 2005 im Unternehmen in verschiedenen Funktionen tätig. So war der studierte Wirtschaftspädagoge etwa Controlling-Leiter, unterstützte für zwei Jahre als Finance- und Logistik-Manager den Geschäftsaufbau für Heineken in Slowenien und fungierte drei Jahre lang als Key Account Direktor im Lebensmittelhandel, ehe er 2018 das Geschäftsfeld Lebensmittelhandel übernahm und in das Managementteam der Brau Union Österreich bestellt wurde.

Wie CASH.at bereits berichtet hat, folgt Magne Setnes bei Heineken International als Chief Supply Chain Officer auf Marc Gross, und wird zugleich Mitglied im Heineken Global Executive Team. Mehr dazu Heineken/Brau Union Österreich Rochaden in der Führungsebene Brau Union Österreich-Chef Magne Setnes wechselt in den Vorstand des Mutterkonzerns Heineken nach Amsterdam und folgt damit auf Marc Gross, der in den Ruhestand geht. Seine Nachfolge bei der Brau Union ist noch offen.

„Unser Fokus liegt auf der kontinuierlichen Fortsetzung unserer bewährten Strategie in der Brau Union Österreich. Seit vielen Jahren haben sich unsere Stärken am Markt entwickelt: das klare Bekenntnis zur österreichischen Wertschöpfung und zur nachhaltigen Bierkultur, das breite Markenportfolio, wachsender Export von österreichischen Bieren und die konsequente Umsetzung der neuen digitalen Chancen für Kunden und Konsumenten. Dies soll auch der Weg für unsere Zukunft der Brau Union Österreich bleiben“, so Magne Setnes, der seine Funktion als Vorstandsvorsitzender ab 1. Mai 2020 an Klaus Schörghofer übergibt.