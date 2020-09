Der langjährige Marketingleiter Andreas Stieber übergibt die Geschäftsführung an Michael Wallner, Stieber selbst kümmert sich nun um das Spezialitäten-Segment der Brau Union Österreich.

Brau

Nach 31 Jahren als Marketingleiter der Brau Union Österreich wird sich Andreas Stieber um das Spezialitäten-Biersegment im Unternehmen kümmern.

Stationen Wallners nach seiner Rückkehr

Wann immer der Geschäftsführer des Marketings gefragt war, hieß es 31 Jahre lang bei der Brau Union Österreich: Da wenden Sie sich bitte an Andreas Stieber. Nun gibt er diese Aufgabe ab und widmet sich einer seiner besonderen Leidenschaften: der Craft- und Spezialitäten-Brauereien, er will das Segment innerhalb des Unternehmens weiterentwickeln.An seine Stelle tritt am 1. November 2020 Michael Wallner, der seit 2006 in der Brau Union Österreich beschäftigt ist. Nach 5 Jahren im Marketing Team trat Wallner 2011 ein dreieinhalbjähriges Assignment innerhalb des Konzerns in Frankreich und den Niederlanden an. In unterschiedlichen internationalen Marketing Rollen war er unter anderem maßgeblich am erfolgreichen weltweiten Roll-Out der Marke beteiligt.Im Frühjahr 2015 kehrte Michael Wallner zurück zur Brau Union Österreich und übernahm im Marketing mit seinem Team die Führung eines bedeutenden Teils des heimischen Markenportfolios (u. a. Gösser, Puntigamer). Nach beachtlichen Erfolgen trat er im März 2019 die Rolle als Head of Digital, Media und CMI an, baute ein neues Team auf und leistete mit diesem einen wesentlichen Beitrag zur Transformation Agenda im Marketing und weiteren Commerce-Bereichen.„Der weitere Veränderungsprozess, die Stärkung unseres Markenportfolios und unseres Marketing-Teams, aber auch die linienübergreifende Zusammenarbeit innerhalb der Brau Union Österreich sind Herausforderungen, die ich gerne annehme,“ freut sich Michael Wallner, über die neue Aufgabe.