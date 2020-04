Mit Anfang Mai übernimmt Mag. Markus Kapl die Leitung des Geschäftsfeldes Lebensmittelhandel von Mag. Klaus Schörghofer.

Mag. Markus Kapl ist bereits seit 2011 im Unternehmen. Davor arbeitete er als Area Field Manager für einen der größten Hersteller alkoholfreier Getränke in Österreich. Bei der Brau Union Österreich begann er seine Karriere als Trademarketing Manager für den Lebensmittelhandel. 2015 wechselte Kapl als Segmentmanager in die Gastronomie und übernahm die strategische Entwicklung der Marken in Pubs, Bars und der Trendgastronomie. Ein Jahr später kehrte er als Key Account Manager in den Lebensmittelhandel zurück, wo er 2018 zum Key Account Director befördert wurde. In dieser Funktion war Kapl für die größten österreichischen Handelskunden der Brau Union Österreich verantwortlich.Als Leiter des Geschäftsfeldes Lebensmittelhandels löst Kapl ab Anfang Mai Mag. Klaus Schörghofer ab, der den Vorstandsvorsitz der Brau Union Österreich antritt.