Thomas Bittendorfer verstärkt die Vertriebsmannschaft von claro.

Thomas Bittendorfer ist ab sofort Teil des Verkaufsteams des österreichischen Geschirrspülmittelherstellers claro aus Mondsee. Bittendorfer schloss an der Fachhochschule Salzburg mit dem Master of Arts in Business ab und war darüber hinaus im Hotel Goldener Hirsch als Concierge tätig. Ab sofort zeichnet er bei dem Familienunternehmen als Junior Key Account Manager für den deutschen Raum verantwortlich.