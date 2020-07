Coca-Cola: Field Sales-Team in Frauenhand

Neues aus dem Field Sales Team von Coca-Cola HBC Österreich: Natascha Mauthner, vormals Regional Sales Manager, steigt zur Field Sales Director auf. Als Regional Sales Manager für den Osten Österreichs folgt ihr Julia Langer nach.

Die gebürtige Niederösterreicherin Natascha Mauthner ist seit 2018 bei Coca-Cola tätig, wo sie zunächst die Funktion der National Wholesales Managerin innehatte, bevor sie 2019 zur Regional Sales Managerin aufstieg. Vor ihrem Wechsel zum Getränkeriesen war die 45-Jährige unter anderem sieben Jahre lang als Sales & Marketing Director für Starwood Hotels & Resorts in Polen tätig und Mitglied des Senior Leadership Teams des Unternehmens.

In ihrer aktuellen Position verantwortet Mauthner die Leitung des Verkaufs in der Gastronomie in ganz Österreich. Eine zentrale strategische Rolle spielen dabei auch alle Aspekte des Kundenservices, darunter der Ausbau und die Optimierung der telefonischen Kundenbetreuung und des Verkaufs.

Ihre Nachfolge tritt mit der ehemaligen Route-to-Market & Commercial Services Managerin Julia Langer ebenfalls eine weibliche Führungskraft an. „Wie Natascha Mauthner bringt auch Julia Langer in ihre nunmehrige Position als Regional Sales Managerin für die Region Ost mehrjährige Erfahrung in der Führung von Sales-Teams mit ein“, sagt Sales Director Herbert Bauer. Vor ihrem Wechsel zum Coca-Cola war die 29-Jährige in unterschiedlichen Positionen für T-Mobile in Österreich tätig. In der aktuellen Funktion leitet sie die rund 30-köpfige Field Sales Mannschaft in der Region Ost, welche Gastronomiekunden in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland betreut.