Leonie Vetter folgt auf Ulrike Pesta als Key Account Director bei Coca-Cola HBC nach und will den Ausbau der Verfügbarkeit der Produkte – auch in den neuen Kategorien wie Kaffee und Spirituosen – weiter vorantreiben.

Als ausgewiesene Sales-Expertin ist Leonie Vetter seit 2018 bei Coca-Cola HBC Österreich tätig und seitdem für die strategische Weiterentwicklung des Verkaufsautomatengeschäfts und der Betriebsgastronomie verantwortlich, zuletzt als Route-to-Market und E-Commerce Managerin. In ihrer neuen Rolle wird die gebürtige Wienerin ihre ausgeprägte Führungs- und langjährige Erfahrung in der FMCG Branche einbringen und mit ihrem Team den Ausbau der Verfügbarkeit der Produkte – auch in den neuen Kategorien wie Kaffee und Spirituosen – weiter vorantreiben. Leonie Vetter folgt in dieser Rolle Ulrike Pesta nach, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat. ( CASH berichtete vorab exklusiv ).