Der gebürtige Italiener hat in dieser Position bislang Bulgarien betreut, jetzt wechselt er nach Österreich.

Erst "Ciao", dann "Grüzi" und "Zdraveĭte", jetzt "Servus" - Ernesto Vanoli (51) übernimmt die Rolle des CFOs von Coca-Cola HBC Österreich. Im Unternehmen ist er bereits seit über 20 Jahren tätig, den Anfang machte er als Budget-Analyst bei Coca-Cola HBC Italien, 2010 ging es als Financial Controller & Budget Manager in die Schweiz. Von dort aus leitete er das Route-to-Market Development auch für Österreich - der Markt ist ihm also nicht fremd. 2017 wurde er Chief Financial Officer der baltischen Länder und schließlich 2019 CFO des bulgarischen Unternehmens. Nun folgt Ernesto Vanoli in dieser Position in Österreich auf Francesca Pasini, die als Regional Head of Finance zum Mutterkonzern in die Schweiz wechselte.