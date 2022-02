Johannes Brunnbauer

Ulrike Pesta gewann 2021 den UDO Sales Life Award, nun eröffnet sie sich neue Perspektiven.

Dem Vernehmen nach hat die langjährige Key Account Direktorin und UDO-Preisträgerin Ulrike Pesta den Getränkekonzern bereits verlassen.

Sie habe ihre Berufslaufbahn nie in dieser Form geplant, sei aber immer ambitioniert an die Dinge herangetreten und habe stets ihr Bestes gegeben. So sprach Ulrike Pesta noch in der Dezember-Ausgabe g