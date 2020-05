Mark Joainig übernahm im Mai die Leitung der Unternehmenskommunikation bei Coca-Cola HBC Österreich.

In seiner neuen Funktion als Public Affairs & Communications Director möchte der 35-Jährige unter anderem die strategische Kommunikation der Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens weiter vorantreiben. Zu seinen Aufgabenbereichen gehört aktuell auch die Kommunikation und Koordination jener Maßnahmen, die Coca-Cola HBC Österreich als Teil des Coca-Cola Systems während der Coronakrise in Österreich setzt. Gemeinsam mit seinem Team wird der gebürtige Kärntner in den kommenden Monaten darüber hinaus auch die Maßnahmen im Bereich Verpackung und Recycling, Klimaschutz, Employer Branding sowie gesellschaftliches Engagement kommunikativ begleiten.

Vor seinem Einstieg bei Coca-Cola war Joainig hierzulande als Unternehmenssprecher der Novartis-Gruppe tätig, wo er in den vergangenen zwei Jahren die Kommunikationsfunktion für das kommerzielle Geschäft der Generika-Division Sandoz mit Sitz in Wien aufgebaut hat.

Frank O’Donnell, General Manager von Coca-Cola HBC Österreich, sagt über die Neubesetzung: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Mark Joainig einen Kollegen gewinnen konnten, der mit seiner Erfahrung und Expertise in der Lage ist, unsere Wachstumsvision zu unterstützen, unsere Beziehungen zu stärken und damit insgesamt einen wertvollen Beitrag zu unserem Image nach außen sowie zu unserer Unternehmenskultur zu leisten.“